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الطلاق ممنوع في المحاكم الفلسطينية خلال شهر رمضان

أريبيان بزنس
الأحد، 28 مايو 2017
الطلاق ممنوع في المحاكم الفلسطينية خلال شهر رمضان

أصدر قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش الأحد تعميمًا يمنع تسجيل حالات الطلاق في المحاكم الفلسطينية إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان، موضحًا أن البعض "يتخذ من نقص الطعام والتدخين سبباً لإثارة المشاكل"، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.


جاء في التعميم الذي تم توزيعه على المحاكم الشرعية العاملة في الاراضي الفلسطينية ونشرت تفاصيله وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، أن "هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة" إذ إن البعض "يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل".

 

وأوضح الهباش في التعميم أن "طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة". 

 

وأشارت تقارير سابقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني الى ارتفاع في نسبة الطلاق بين الفلسطينيين بحيث تصل الى حوالى 20%، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية كسبب رئيس، في حين اشارت تقارير اخرى الى تأثير سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار هذا الامر سببا من اسباب الطلاق ايضا.

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