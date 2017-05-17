ماتك، تطبيق ذكي لمساعدة ربات البيوت في رمضان

أعلنت شركة ماتك عن باقة رمضان الخاصة عبر تطبيق ذكي لمساعدة ربات البيوت في رمضان في كل من السعودية والإمارات. وكشف محمد صمد مؤسس ماتيك ومديرها التنفيذي، لأريبيان بزنس أن باقة رمضان تساعد ربات البيوت في كل من الرياض ودبي على أداء المهام المنزلية التي تشمل تحضير الطعام من إفطار وسحور، من خلال تزويدهم بعاملات يمكنهن أداء المهام المنزلية المختلفة.





وللاستفادة من هذه الباقة يكفي تنزيل تطبيق الشركة وهو "خدمات ماتك" الذي يتوفر لأجهزة أي فون-هنا- وأجهزة أندرويد الجوالة (هنا).

يقول محمد صمد إنه ابتكر هذا الحل التقني الذي يتوفر في كل من قطر والسعودية والإمارات ولبنان، بالاستعانة بخبرات عربية ليقدم منصة تعتمد على تقنية السحاب، بعد أن اكتشف مشاكل عديدة في أنشطة شركة الخدم المنزلي التي تقدم اليد العاملة بالساعة، مثل المشاكل الإدارية أي تنظيم جداول المواعيد وعملية التوصيل وجودة الخدمة، وهدر الوقت.

فهناك تطبيق من ماتك للزبون وآخر للخادمة المنزلية وتطبيق لشركة تزويد الخدم المنزلي بالساعة.

ويؤكد مؤسس ماتك أن هذا الحل التقني يحل مشكلة الجودة بل لدى حل المشاكل الإدارة تنعدم أيضا مشكلة إنسانية أيضا وهي تجنب الخدم المنزلي عناء الانتظار في الشوارع في أجواء حارة، حتى وصول السائق لتوصيلهم للبيوت أو إعادتهم للمكاتب من خلال التطبيق الذي يحدد لهم بدقة موعد وصول السائق بل مكان وجوده في كل لحظة ضمن التطبيق.

ونالت شركة ماتك تمويلا ودعما مادية عقب تأسيسها أواخر عام 2015، وتمكنت من دعم شركات ضاعفت أعداد موظفيها بفضل الكفاءة التي تتوفر باستخدام منصة ماتيك، كما أن هذا المنصة بحسب محمد تؤمن حلا سريعا لمن يريد تأسيس شركة بسرعة لينافس لاعبين راسخين في السوق والتفوق عليهم من خلال الكفاءة العالية التي تضمنها المنصة. أي يمكن اختصار فترة الدخول إلى السوق بأقصى حد ممكن.

وإلى جانب تزويد الحل التقني، تتولى شركة ماتك مهام التسويق التي تشمل تقييم الخدمة وتحسينها فضلا عن اختصار الوقت أمام كل الأطراف سواء كانوا زبائن أو مزودي الخدمات المنزلية أو الخادمات والعاملات في شتى أنواع المساعدة، مثل جليسة الأطفال أو مساعدات في الطبخ والأعمال المنزلية الأخرى.