وظائف ديبلوماسية شاغرة ﻿﻿للسعوديات فقط في «الخارجية» السعودية﻿

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أول من أمس (الجمعة) توافر عدد من الوظائف الديبلوماسية الشاغرة للنساء السعوديات بمسمى «ملحق» و«سكرتير ثاني»، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

واشترطت «الخارجية» على المتقدمة امتلاك الجدارة شرطاً أساساً، وأن تكون سعودية الأصل، وحسنة السيرة والسلوك، وأن لا تكون محكوماً عليها بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا تكون مفصولة من خدمة الدولة أو متزوجة من غير الجنسية السعودية، وأن تكون لائقة صحياً وحسنة المظهر بحسب ما نقلته صحيفة الاتحاد.

ومن شروط الوزارة على المتقدمة أيضاً، أن تتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقلها إليها، وأن لا يتجاوز عمرها 30 عاماً لوظيفة «ملحق» و40 لوظيفة «سكرتير ثاني»، كما يجب على المتقدمة إجادة اللغة الإنكليزية، وحصولها على درجة بكالوريوس بالنسبة لوظيفة «ملحق» ودرجة ماجستير لوظيفة «سكرتير ثاني» بتقدير لا يقل عن جيد، وأن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

وحددت الوزارة التخصصات الأكاديمية المطلوبة بعلوم سياسية، قانون، اقتصاد، علاقات دولية، إدارة أعمال دولية، أمن دولي، إدارة استراتيجية، إعلام (علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي)، لغة إنكليزية، لغة تركية، لغة صينية، لغة ألمانية.

وحصرت التقديم من طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«الخارجية» (بوابة التوظيف)على أن يبدأ في 29-3-2017 وينتهي في 6-4-2017، يحدد بعد ذلك موعد ومقر اختبار تحريري للمقبولات، من خلال رسائل القبول النصية (SMS) والبريد الإلكتروني.

وحددت «الخارجية» الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب التوظيف، وهي وثيقة التخرج موضحاً فيها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن جيد، صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كانت حاصلة على الشهادة من خارج المملكة)، نسخة من بطاقة الأحوال المدنية، صورة شخصية حديثة رسمية (4*6)، على أن لا يقبل الطلب غير مرفق معه الوثائق المطلوبة أو المخالف للشروط.

وأوضحت الوزارة أنه سيكون هناك برنامج تأهيلي لمدة سنة يعقد في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في الرياض لمن تجتاز مسابقة «ملحق»، تمنح خلالها المتدربة مكافأة شهرية قدرها 1500 ريال، يتم بعدها تعيين من اجتازت البرنامج على وظيفة «ملحق دبلوماسي».

الرابط

http://jobs.mofa.gov.sa/JobsAdds/Pages/34224032017.aspx