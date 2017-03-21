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وظائف

السعودية ترفع نسب التوطين ببرنامج نطاقات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
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السعودية ترفع نسب التوطين ببرنامج نطاقات

(رويترز) - قالت مصادر حكومية لرويترز إن وزارة العمل تعتزم رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في سبتمبر أيلول في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.

يفرض ذلك مزيدا من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيد من المواطنين. وقد تساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 بالمئة حاليا إلى تسعة بالمئة بحلول عام 2020.

لكن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح "رؤية 2030" مثل تطوير القطاع الخاص ومنحه دورا أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد إن وزير العمل علي بن ناصر الغفيص اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين.

وقال مصدر آخر إن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من الثالث من سبتمبر.

ومن الجدير بالذكر أنه في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.


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