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طلال أبوغزاله يقدم منحا لتأهيل المحاسبين في سورية والعراق واليمن

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 مارس 2017
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طلال أبوغزاله يقدم منحا لتأهيل المحاسبين في سورية والعراق واليمن
طلال أبو غزاله

أعلن الدكتور طلال أبوغزاله مؤسس ورئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين عن تقديم منحٍ شخصية إلى أبنائه المحاسبين وخريجي الجامعات في سورية والعراق واليمن.
وتتضمن المنح تخفيض رسوم التسجيل في امتحانات مؤهل "محاسب دولي عربي قانوني معتمد (IACPA)" بنسبة 50% يتحملها أبوغزاله شخصياً.
وأشار أبوغزاله بأنه وفقاً لهذه المنحة يحق لأي محاسب أو خريج جامعي التسجيل في المجمع الحصول على المؤهل على نفقة الدكتور طلال أبوغزاله مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها سورية والعراق واليمن، وإيماناً منه بأن التعليم هو خير وسيلة للتغلب على المعاناة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور طلال أبوغزاله قدم العديد من المنح المشابهة للمحاسبين في الدول التي تمر بظروف صعبة مثل فلسطين وليبيا.
وشهادة (IACPA)" تم تطويرها بما يتلاءم مع منهاج التأهيل المحاسبي المهني الدولي المعتمد عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بمشاركة خبراء من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين واتحاد المحاسبين المعتمدين القانونيين واتحـاد المحاسبين القانونيين العموميين في كنـدا واللجنـة الأوروبيـة ومعهد المحاسبين القانونيين في اسكتلندا ومجلس معايير المحاسبة البولندي والاتحاد الدولي للمحاسبين وممثلون عن منظمات أكاديمية وشركات محاسبة دولية بصفتهم الشخصية.
والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين تأسس كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية بتاريخ 12 كانون الثاني 1984 في مدينة لندن- المملكة المتحدة، وتم تسجيله رسمياً في عمان بتاريخ 24 شباط 1994، ويهدف إلى الارتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.

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