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وظائف

44 % من العاملين في الإمارات يتوقعون زيادة في الرواتب

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
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44 % من العاملين في الإمارات يتوقعون زيادة في الرواتب

أشار استبيان أجراه موقع بيت.كوم، مؤخراً بالتعاون مع يوجوف، تحت عنوان "الرواتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الى أن حوالي نصف المجيبين في الامارات (44%) يعتقدون بأن الرواتب تشهد ارتفاعاً في الدولة، بينما رأى 24% منهم أن هذه الرواتب لا تشهد أي تغيير.  
وصرّح أكثر من نصف المجيبين (58%) بأن حزمة رواتبهم الحالية تشمل الراتب الأساسي والمزايا.
من ناحية أخرى، قال حوالي واحد من كل 5 مجيبين (18%) بأنهم يحصلون على رواتبهم الأساسية إضافة إلى المزايا والعمولات، في حين يتلقى أقل من الربع (24%) راتب أساسي فقط.
وبالنسبة للمجيبين الذين يحصلون على مزايا إضافية، شملت أبرز هذه المزايا: تأمين صحي شخصي (52%)، وتذكرة طيران سنوية (37%) وبدل نقل (30%).
وفي ما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة، قال 63% من المجيبين بأن شركاتهم تمنحهم هذه المكافآت، ويحصل 10% منهم على راتب تقاعد، بينما صرّح 7% بأنهم يحصلون على مزايا أخرى. من ناحية أخرى، صرّح 24% عن عدم حصولهم على أي مكافآت نهاية الخدمة.
وقال 21% من المجيبين في الإمارات بأن ولاءهم تجاه شركتهم يرتبط بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما رأى حوالي الثلث (31%) بأن الراتب لا يلعب أي دور على الاطلاق في ذلك. وإلى جانب الراتب، برزت فرص النمو الوظيفي (34%) وطبيعة المهام اليومية (33%) كأهم العوامل التي تزيد من مستويات ولاء الموظفين في الدولة.

وبالنسبة لتساوي الرواتب بين الجنسين، أوضح 4 من كل 10 مجيبين (40%) أنهم لا يملكون أية معلومات عن ذلك، بينما تعتقد نسبة كبيرة من المجيبين (35%) بأن الرجال والنساء يحصلون على نفس الرواتب مقابل العمل عينه.
وقال ثلث المجيبين (31%) في الإمارات بأنهم حصلوا على زيادة في الراتب بنسبة 1% إلى 15% في عام 2016، في حين صرّح حوالي النصف (48%) عن عدم حصولهم على زيادة على الاطلاق. وأظهر 49% من المجيبين الذين حصلوا على زيادة رضاهم الكبير أو المتوسط عن هذه الزيادة، مقارنة بـــــــ 29% من المجيبين الذين عبّروا عن عدم رضاهم المتوسط و22% عن عدم رضاهم الكلي.

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