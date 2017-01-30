"موانئ أبوظبي" تستهدف توطين 55 في المائة من الوظائف خلال 2017

قالت "موانئ أبوظبي" انها تستهدف توطين 55 في المائة من الوظائف لديها خلال العام الحالي حيث يشكل المواطنون 327 موظفاً من العاملين في الشركة، منهم 144 موظفة تشكلن 80في المائة من إجمالي العنصر النسائي العامل في الشركة.

وتشارك موانئ ابوظبي في معرض توظيف 2017 - الذي انطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لجذب الكفاءات الإماراتية الراغبة في التأهّل لقيادة العمليات الحيوية في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها وعرض برامج تشغيل وتدريب الشباب الطموح.

وتكشف موانئ أبوظبي خلال المعرض الذي تتواصل أعماله حتى 1 فبراير المقبل عن عشرات الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين في القطاعات الفنية والإدارية، من أجل تفعيل دور الكفاءات المواطنة في إدارة وتشغيل موانئها، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وقال عبدالله الهاملي، نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في موانئ أبوظبي، أنّ الشركة تسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة من خلال تمكين الكوادر الوطنية و تدريبهم وتأهيلهم للقيام بالأعمال الحيوية في قطاع الموانئ والخدمات البحرية تماشيا مع خطة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

ولفت الهاملي إلى أنّ الشركة تستعرض خلال أيام المعرض الثلاثة برامجها التدريبية التي صمّمت لـ "تلبية متطلبات أعمالها واستقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها"، وكشف عن أنّ هناك عشرات الوظائف المتاحة للمواطنين في قطاعات: العمليات في الموانئ، مدينة خليفة الصناعية، والقطاعات الإدارية والمالية والخدمات.

وأكد عبدالله الهاملي التزام موانئ أبوظبي باستقطاب الكوادر الوطنية ولهذا تحرص على المشاركة السنوية في معرض الوظائف.

ودعا الهاملي الشباب المواطن للإقبال على الوظائف التي تعرضها موانئ أبوظبي في المعرض .ويرى الهاملي أنّ المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة في قطاع الموانئ مما يرفع الطلب على الوظائف المتخصصة في قطاع الموانئ البحرية.

وتركز موانئ أبوظبي على الوظائف الفنية وتلك المرتبطة بالعمليات البحرية.

وتوفر موانئ أبوظبي العديد من البرامج لجذب المواهب الإماراتية، وتدريب وتطوير مهارات العاملين لديها، ليكونوا مثلاً يسترشد بهم الموظفون الجدد..وتقدم موانئ أبوظبي برنامج "نورس" يهدف إلى تأهيل الكوادر المواطنة لتولي العمليات التشغيلية في الموانئ التابعة لها.