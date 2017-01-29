معرض توظيف أبوظبي ينطلق غدا بمشاركة 80 جهة

تنطلق غدا "الإثنين " أعمال الدورة الـ "11" من معرض توظيف أبوظبي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض و تستمر حتي الأول من فبراير المقبل تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة.

يشارك في المعرض أكثر من 80 مؤسسة وجهة حكومية وشركات القطاع الخاص وذلك لاستقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة في مختلف التخصصات.

وتوقعت سوزي باليت مديرة المعرض أن يزو الفعاليات حوالي 15 ألف زائر مهتم من المواطنين الإماراتيين الباحثين عن فرصة عمل كون المعرض منصة يلتقي خلالها شباب وشابات الإمارات من خريجي الجامعات والمعاهد مع أصحاب العمل، حسب وكالة أنباء الإمارات.

ويقدم المعرض العديد من النصائح للباحثين عن فرص عمل ويساعدهم في كتابة السيرة الذاتية المناسبة وتزويدهم بإرشادات مهنية من خبراء التطوير الوظيفي مع إمكانية التقديم للحصول على مقابلات لملىء شواغر فورية عبر الموقع الإلكتروني.

ويصاحب المعرض مؤتمر توظيف 2017، الذي يتيح حضور ندوات وورش عمل مجانية للتعرف على أهم المهارات الوظيفية المطلوبة وكيفية اكتساب الثقة للنجاح في مكان العمل والتشاور مع خبراء التوظيف حول سبل التميز كمرشح للعمل، وآلية التخطيط السليم للارتقاء في الوظيفة، فضلا عن تقديم نصائح حول سبل التنمية الذاتية الشاملة.

ويسعى المؤتمر إلى إكساب الباحثين عن فرص مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية على المدى الطويل وهو موجه لكل من الوافدين الجدد إلى سوق العمل والعاملين المخضرمين الباحثين عن تحد جديد.