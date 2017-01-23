Arabian business
وظائف

فرص كبيرة لحديثي التخرج من الإماراتيين

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
فرص كبيرة لحديثي التخرج من الإماراتيين
معرض الإمارات للوظائف- الصورة من دورة المعرض السابقة

سيجد حديثي التخرج من الإماراتيين والإماراتيات فرصا كبيرة في معرض الإمارات للوظائف الذي سينطلق في التاسع من أبريل مع الكشف عن تعاون لافت بين مؤسسة إنترنز مي ومعرض الإمارات للوظائف.

وأطلق موقع إنترنز مي حملة - البحث عن المواهب InternsME Talent Hunt 2017، وتسجيل للإماراتيين فقط، للبحث عن الشبان والشابات الإماراتيين المؤهلين لمقابلة أصحاب العمل والحصول على وظائف في المعرض.

وتشارك العديد من الجهات الحكومية والخاصة في معرض الإمارات للوظائف السابع عشر، الذي ستنطلق فعالياته يوم 9 أبريل، وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي. وتغطي الشواغر التي توفرها دوائر حكومة دبي المئات من التخصصات، تشمل مختلف المستويات المهنية والإدارية والهندسية والفنية، وتتوزع على مختلف الجهات الحكومية المشاركة بما يراعي تنوع الخلفيات الأكاديمية والخبرات. وتقدم الجهات المشاركة مئات الوظائف لأبناء وبنات الإمارات الباحثين عن عمل.

وسيحظى المعرض بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات والشركات في الدولة التي تسعى إلى دفع عجلة التوطين بتوظيف الكوادر الشابة من خريجي الدولة وإلحاقهم بسوق العمل، ومن المتوقع أن يشهد المعرض توافد آلاف المواطنين خلال أيامه الثلاثة، حيث تسعى الشركات لاستقطاب الشباب والشابات  حديثي التخرج او الطلاب قيد الدراسة .

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