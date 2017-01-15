Arabian business
وظائف

80% من الشركات في الإمارات ستزيد رواتب موظفيها، وأعلى زيادة في لبنان والأردن

أريبيان بزنس
الأحد، 15 يناير 2017
80% من الشركات في الإمارات ستزيد رواتب موظفيها، وأعلى زيادة في لبنان والأردن

أفادت دراسة عن الرواتب العالمية أعدتها شركة كورن - فيري إنترناشيونال مزود خدمات تطوير الموارد البشرية للمستويات التنفيذية والإدارية العليا، عن أن عام 2017 سيكون مشرقا للموظفين في الشرق الأوسط رغم تراجع أسعار النفط والاضطرابات الاقتصادية والسياسية (رابط الدراسة- ملف بي دي إف).

وخلصت الدراسة إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة رواتب بمعدل 4.5 % مع مستوى تضخم من 2% أي أن الزيادة الفعلية ستكون 2.5 %.

 

وترى الدراسة أن لبنان والأردن سيشهدان أعلى زيادة في الرواتب بمعدل 6.3 % في الأردن و6.1% في لبنان، فيما ستشهد الإمارات أقل معدل نمو في الرواتب بمستوى 0.5 % أي أقل من العام الماضي وهو معدل 0.9%.

يذكر أن الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية أوقفت العمل بالسلف المستديمة للعام الجاري في صرف الرواتب والمكافآت في كافة الإدارات الحكومية بالمملكة.

وقالت مصادر مطلعة ان موازنة المملكة, أوقفت سلف الإدارات الحكومية في صرف الرواتب وما في حكمها، الى جانب المكافآت والمصاريف الخاصة بالسفر, باستثناء المؤسسات العامة في حال حاجتها لنفقات عاجلة.

واوضحت المصادر ان الموازنة استثنت المؤسسات العامة وذلك في حال حاجتها إلى صرف سلفة مستديمة لمواجهة النفقات المستعجلة، التي لا يمكن تأخيرها بفروعها، بشرط ان لا تتجاوز قيمة السلفة 300 ألف ريال، وعلى ان يتم تسديدها قبل انتهاء السنة المالية.

كما أجازت الموازنة صرف سلفة مستديمة للسفارات والممثليات والمكاتب الحكومية بالخارج، لحساب رواتب منسوبيها بما يعادل رواتبهم لشهرين، اضاقة الى صرف سلفة لمقابلة المصاريف التشغيلية للسفارات، وفقا لصحيفة “الحياة” .

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