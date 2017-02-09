فتاة من أسرة آل مكتوم بدأت بالعمل كقائدة طائرة ركاب

أصبحت موزة آل مكتوم، وهي من أحفاد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ، محمد بن راشد، أول فرد في العائلة الحاكمة بدبي تعمل طيارا تجاريا في طيران الإمارات.

وأشاد أفراد من العائلة بهذا الإنجاز للشابة موزة، حيث قدمت لها الشيخة، لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني عبر صفحتها الرسمية بانستغرام بنشرها صورا لموزة بالزي الرسمي لطياري طيران الإمارات، واصفة إياها بأنها "أول طيارة بالأسرة".

وتم تداول صورة الشهادة التي حصلت عليها موزة كطيار في طيران الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مجلة غولف نيوز وموقع روسيا اليوم، فقد قدم عدد آخر من أفراد أسرة آل مكتوم بتقديم التهاني لموزة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم، فارسة البولو، الشيخة، ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي أعربت عن فخرها بالطيارة الشابة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد للطيران، أعلنت في وقت سابق من العام 2016، أن نصف العاملين فيها من المواطنين الإماراتيين هم من النساء.



