"المعرض الوطني للتوظيف" ينطلق 15 فبراير الجاري في اكسبو الشارقة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ينظم مركز اكسبو الشارقة النسخة التاسعة عشرة من "المعرض الوطني للتوظيف 2017" الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 15 حتى 17 من فبراير الجاري بالتزامن مع "المعرض الدولي للتعليم" بنسخته الثالثة عشرة.

ويقام المعرض الوطني للتوظيف بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وبمشاركة القوات المسلحة كراعي بلاتيني وبنك الشارقة الإسلامي ووزارة الموارد البشرية والتوطين كرعاة ذهبيون وبدعم من دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في اكسبو الشارقة بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية و جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حسب وكالة أنباء الإمارات.

ويستضيف المعرض الوطني للتوظيف هذا العام أكثر من 70 جهة حكومية وخاصة.

وأكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم أن حكومة الشارقة تنظر إلى الموارد البشرية بوصفها ركيزة التطوير والتقدم الحضاري وحجر الزاوية في مشروع تحقيق التنمية المستدامة انسجاماً مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهاته الحكيمة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة انطلاقاً من إيمانها بأن تقدم الدول يُقاس بما تقدّمه الحكومات لمواطنيها.

وأعلن عن إطلاق الدائرة مبادرة خلال معرض التوظيف تتمثل في توفير ساعة تدريبية مجانية للباحثين عن عمل في فنون "البروتوكول" والتعامل والأسلوب والهندام وفنون إجراء المقابلات وقانوني "العمل والعمال" و"الموارد البشرية" وتقييم الأداء وذلك لمساعدة الباحثين عن فرص وظيفية طوال أيام المعرض بما يُعزز دور الموظف والباحث عن وظيفة في إيجاد الوظيفة المناسبة له بالتعاون مع نخبة من المتخصصين في هذا المجال.

من جانبه أكد سعادة سيف محمد المدفع إن المعرض الوطني للتوظيف بات أحد أهم فعاليات التوظيف في الدولة التي تحظى باهتمام المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك الشباب والشابات المواطنين الباحثين عن فرص عمل مناسبة لهم.

من جهته قال جمال الجسمي إن المعرض يشكل فرصة هامة لدعم سياسات التوطين في الدولة ويعتبر من أهم الفعاليات التي تساهم في تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية كما يمنح المواطنين الباحثين عن العمل الفرصة للتعرف على اتجاهات سوق العمل.

ونوه الجسمي إلى فعاليات المعرض هذا العام تشهد مشاركة 22 مصرفاً و10 شركات تأمين وشركتي صرافة إلى جانب 30 جهة حكومية، مشيداً بتعاون الجهات المنظمة والمشاركة في الحدث، مثمنا جهود الجهات المنظمة للمعرض في تطوير البحث عن آليات عمل تسهم في تعزيز القطاع المصرفي والمالي وزيادة أعداد المواطنين العاملين فيها.

وتحدث الجسمي عن دور معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في تقديم الخطط التدريبية السنوية التي يستفيد منها عدد كبير من العاملين في القطاع المصرفي والمالي .. لافتاً إلى أن المعهد نفذ في عام 2016 نحو 20 دورة تدريبية شارك فيها 396 موظفاً من القطاع المصرفي و127 موظفاً من قطاع التأمين مؤكداً أن التدريب متواصل خلال عام 2017.

ويحظى الحدث يمشاركة كل من شركة النابودة وهيئة الشارقة للكتاب للمرة الأولى بهدف تشجيع التوطين في جميع القطاعات.