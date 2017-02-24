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وظائف

أغلاق معرض توظيف بعد ربع ساعة بسبب تدافع وإقبال آلاف السعوديين

أريبيان بزنس
الجمعة، 24 فبراير 2017
أغلاق معرض توظيف بعد ربع ساعة بسبب تدافع وإقبال آلاف السعوديين

نشرت صحيفة الحياة السعودية أن معرض توظيف في السعودية اضطر لإغلاق فعالياته بسبب إقبال أعداد كبيرة من السعوديين الذين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يتدافعون عند أبواب أحد الفنادق الكبرى.

ولفتت الصحيفة إلى  تداول مغردين سعوديين مقاطع مصورة تظهر صالة في فندق قيل أنه ينظم معرضاً للتوظيف في شركات مقاولات في المنطقة الشرقية. 

 

وظهر في المقطع الذي انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، سعوديون قدرهم مغردون بـ«الآف»، يتدافعون على أبواب الفندق، وقيل إنهم انتظروا من الثامنة صباحاً لتقديم أوراق السيرة الذاتية الخاصة بهم لتوظف في 15 شركة مقاولات. 

 

 

وأدى التزاحم الشديد - بحسب مغردين - إلى كسر بوابة الفندق، بعدما طالت فترة الانتظار لساعات طويلة، اضطرت معها إدارة الفندق إلى غلق أبوابها، بعد ربع ساعة فقط من فتحه، في ظل «فوضى وغياب تنظيم»، تكدست معها أوراق السير الذاتية الخاصة بالمتقدمين، والتي أظهرت بعض الصور أن مصير بعضها «سلة المهملات». 

ولفت سعوديون على تويتر أن المقاطع تكشف حجم البطالة في المنطقة الشرقية، ورغبة الشباب السعودي في العمل في الوقت الذي يعمل فيه ملايين الأجانب في المملكة. 

 

وغرد علوي الماجد «إن ما حدث يظهر إهمال وعدم اكتراث الشركات بتوظيف الشباب، وجودهم فقط لتلميع مظهرهم أمام الحكومة». فيما كتبت المغردة «ضحى»: «هذه مناظر مؤسفة والله نسيت بطالتي ورحمتهم». ورأى مغرد يدعى سلطان أن تلك المعارض «بهرجة إعلامية وضحك على الذقون في النهاية الوظائف تذهب إلى أصحاب الواسطات». 

 

 

من جانب آخر، رأى أحد المغردين أن هذا المشهد يكشف أهمية تلك المعارض لتوظيف الشباب، مقترحاً أن يتم التقديم إلكترونياً، وقبول الطلبات بحسب الحاجة بدلاً من تكدس الشباب في المعارض من دون جدوى.  يذكر أن نسبة البطالة في السعودية بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء تزيد عن 11 في المئة بين مجموع مواطني المملكة البالغ عددهم 21 مليون نسمة، بينما تستقبل المملكة أكثر من 11 مليون وافد.

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