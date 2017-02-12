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وظائف

124 ألف وظيفة في الشرق الأوسط وفرها موقع بيت.كوم في 2016

أريبيان بزنس
الأحد، 12 فبراير 2017
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124 ألف وظيفة في الشرق الأوسط وفرها موقع بيت.كوم في 2016

توفر على بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، أكثر من 124,000 وظيفة شاغرة خلال العام 2016. حيث قام الباحثون عن عمل في المنطقة بالتقدم الى هذه الوظائف الشاغرة مباشرة على الموقع. وتجدر الاشارة الى أن هذا الرقم لا يتضمن آلاف الوظائف الإضافية التي قام أصحاب العمل بتعبئتها من خلال البحث عن السير الذاتية على موقع بيت.كوم دون الإعلان عنها.


وقد شملت هذه الوظائف الشاغرة جميع القطاعات، والمجالات، والمستويات المهنية وكافة المناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبرزت قطاعات الهندسة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأكثر  القطاعات التي أعلنت عن أكبر عدد من الوظائف الشاغرة خلال العام.
 
والى جانب العدد الكبير من الوظائف التي تم اعلانها على بيت.كوم خلال عام 2016، شهد الموقع أيضاً نمواً هائلاً في أعداد الباحثين عن عمل الذين سجلوا على الموقع. حيث يضم بيت.كوم حالياً حوالي 27 مليون شخص، يمكنهم التقدم الى أكثر من 10,000 وظيفة في أي وقت، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.


وفي هذا السياق، قال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت. كوم: "إن العدد الهائل من الوظائف المتاحة على موقع بيت.كوم، إضافة الى العدد الكبير من الباحثين عن وظيفة وأصحاب العمل الذين استفادوا من خدماتنا وأدواتنا خلال العام 2016، هو دليل على فعالية بيت.كوم باعتباره أكبر موقع للوظائف في المنطقة.

 

ونحن نبذل قصارى جهدنا لتمكين الأشخاص في المنطقة لعيش حياة أفضل، كما نهدف لتسهيل التواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن وظيفة من خلال تزويدهم بأدوات مبتكرة وأحدث الأبحاث حول سوق العمل. ولقد نجحنا بالاعلان عن ما يزيد عن 124,000 وظيفة شاغرة في منطقة الشرق الأوسط في العام 2016، وسنواصل في بذل المزيد من الجهود لدعم وتمكين عدد أكبر من المهنيين خلال السنوات القادمة. ويسرنا في هذا العام اطلاق خدمة الإعلان المجاني عن الوظائف الشاغرة للشركات الجديدة على الموقع، وذلك تماشياً مع رسالتنا لتمكين الأشخاص في الشرق الأوسط ومساعدتهم على إيجاد المزيد من الوظائف."

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