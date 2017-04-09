الإمارات العالمية للألمنيوم تسعى لتوظيف 200 مواطن خلال معرض الإمارات للوظائف 2017

تتطلع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى توظيف 200 مواطن إماراتي للالتحاق ببرامج التدريب الوطني والمتدربين الخريجين، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2017 في دبي هذا الأسبوع، كما تستهدف الشركة أيضاً جذب 40 طالباً واعداً بمنح دراسية عليا.

وتعد شركة الإمارات للألمنيوم أكبر الشركات التي توفر وظائف للفنيين والمهندسين فضلاً عن الشؤون المالية والموارد البشرية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى العديد من الوظائف. ويعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً أكثر من 1200 مواطن إماراتي.

وتستهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الشباب وذوي الخبرة للانضمام إلى برامج التدريب المهني الوطني وتدريب الخريجين.

كما تسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الوصول بنسبة التوطين في الوظائف ذات التركيز إلى 40% بحلول العام 2020، فيما تستهدف الوصول بنسبة التوطين خلال هذا العام إلى 37% من هذه الوظائف.

ويقام معرض الإمارات للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 9-11 أبريل الجاري، وتشارك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في هذا المعرض منذ العام 2001، وستتواجد هذا العام في المنصة 8C-1.

وقال عبد الله كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يقود موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أداء الشركة، لذا فإننا نولي اهتماماً دقيقاً لتوظيف كل شخص في الدور المناسب له، لذا فأنا أشجع الشباب المواطنين الذين يتمتعون بالحماس والإمكانيات أو الخبرة على زيارة جناح الشركة بمعرض الإمارات للوظائف".

ويشغل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 40% من إجمالي المناصب العليا البالغة 250 وظيفة، وأكثر من ثلث إجمالي الوظائف البالغة 1800 وظيفة في المستوى الإشرافي وما فوقه.

وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عادة وفي أي وقت كان، على تدريب نحو 100 خريج متدرب ضمن برامج تدريبية تمتد لمدة 18 شهر، قبل تعيينهم في وظائف دائمة في الشركة.

يشارك نحو 80 شاباً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة سنوياً في برنامج التدريب المهني الوطني قبل أن يتولوا مهام عملهم داخل الشركة، ويستمر تدريبهم لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وتكفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنفقات تعليم أكثر من 350 مواطناً إماراتياً منذ 2001، كما تتكفل الشركة حالياً بنفقات أكثر من 150 مواطناً خلال دراستهم الجامعيةـ، منهم 15 مبتعثاً للدراسة في الخارج.

ويشغل الإناث حالياً أكثر من 16% من وظائف المستوى الإشرافي وما فوقه في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث تعد من طلائع الشركات الداعمة لعمل المرأة بقطاع الصناعات الثقيلة.



