إنطلاق معرض الإمارات للوظائف 2017 بمركز دبي التجاري

تنطلق بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الـ 17 من معرض الإمارات للوظائف المعرض الرائد على مستوى الدولة في توظيف وتدريب الإماراتيين بمشاركة مجموعة من نخبة الشركات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية.

وفي حين تنمو نسبة الإلتحاق بالجامعات بحوالي 4.1% سنويا حسب تقرير قطاع التعليم الخليجي فإن حاجة الشباب للحصول على وظائف الجديدة تتزايد.

وتعززت مكانة المعرض كأفضل معرض للتوظيف في المنطقة عاما بعد عام خاصة مع الدور الحيوي المهم في جمع راغبي الحصول على فرصة عمل مناسبة مع الشركات الراغبة في توظيف المواطنين وهو ما أظهرته الأرقام عام 2016 والتي أشارت إلى أن حوالي نصف زوار دورة المعرض العام الماضي تمكنوا من الحصول على وظيفة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتوقع المسؤولون في مركز دبي التجاري العالمي الجهة المنظمة للمعرض توافد الشباب الإماراتي من الجنسين على المعرض على مدار أيامه الثلاثة لمقابلة أصحاب العمل ومدراء التوظيف من نخبة الشركات العامة والخاصة وعلى رأسها القوات المسلحة وسلاح الجو بدولة الإمارات ومجموعة الفطيم وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الوطني وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشرطة دبي ودائرة الموارد البشرية بحكومة دبي.

وتشارك سيركو جروب الشركة الدولية للخدمات في معرض الإمارات للوظائف هذا العام لتوظيف الشباب الإماراتي الراغبين في التوظيف ما يسهم في تعزيز قيم الفخر والثقة والرعاية والابتكار في الشركة.

و لمساعدة الباحثين عن الوظائف في المعرض يقوم إنتيرنز مي أكبر موقع لتنسيق الانتداب مع الشركات في الإمارات بالتعاون مع معرض الإمارات للوظائف بجمع الشباب الإماراتي الموهوب وجها لوجه مع مدراء التوظيف في بعض أكبر الشركات العالمية بمن فيها مجموعة بالاديوم، ودي أن في -جي أل وسيفورا وذلك في فعالية "البحث عن المواهب 2017" التي ينظمها "إنتيرنز مي" ويتيح نمط المقابلات السريعة للباحثين عن العمل الاطلاع بشكل موجز وسريع على الوظائف المتوفرة، العملية التي قد تنتهي بتوقيع عقد بين الطرفين.

وينظم المعرض فعالية آخرى تحت اسم "المهمة الممكنة" للبحث عن الكنز التي حظيت بإقبال واسع في دورة المعرض لعام 2016، وتعمل على اختبار مهارات ومعارف المتقدمين للعمل بشأن كتابة السير الذاتية و حتى آداب المقابلة وفي الوقت نفسه تقدم لهم مجموعة رائعة من الجوائز.

في حين ينظم " بيت. كوم" الموقع الأول للوظائف في الشرق الأوسط والشريك الاستراتيجي للتوظيف في المعرض ورش عمل تفاعلية وفقرات فردية لتقييم السير الذاتية في الوقت الذي سيوضح فيه "منتدى دوائر الشباب" كيفية دعم الشباب وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم حول التوظيف في الإمارات عبر سلسلة من الجلسات الحوارية.

فيما يقام مؤتمر تمكين المرأة بالتعاون مع هوبسكوتش يوم بعد غد بمشاركة 150 امرأة لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل في الإمارات.

وتضم قائمة العارضين المشاركين في دورة هذا العام كلا من الراعي الذهبي بنك أبوظبي الوطني والشريك الحكومي الاستراتيجي "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" والراعي المصرفي "بنك دبي التجاري" والشركاء - وزارة الموارد البشرية والتوطين و"جامعة الإمارات العربية المتحدة" بالإضافة إلى مؤسسات كبرى مثل الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء و بنك المشرق والقوات المسلحة الإمارتية وبي أس سي.

ويفتح "معرض الإمارات للوظائف" أبوابه للمواطنين الإماراتيين فقط في الفترة ما بين 9 و11 أبريل من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء على أن يستقبل النساء فقط يوم 10 أبريل من العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا.