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وظائف

"محمد بن راشد للإسكان" تطرح شواغر للمواطنين في معرض الوظائف 2017

أريبيان بزنس
الخميس، 6 إبريل 2017
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"محمد بن راشد للإسكان" تطرح شواغر للمواطنين في معرض الوظائف 2017

تشارك مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في معرض الإمارات للوظائف الذي تنطلق فعالياته بالمركز التجاري العالمي في الفترة من 9 إلى 11 إبريل الجاري.

 

وقالت مريم عبدالله السويدي مدير أول إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالمؤسسة إن المؤسسة ستطرح خلال مشاركتها بالمعرض عددا من الشواغر الوظيفية الخاصة بالمواطنين في مختلف الإدارات والقطاعات بالمؤسسة والتي من أبرزها مسمي رئيس قسم العمليات والدعم ومهندس معماري رئيسي ومهندس إدارة مشاريع اول ومهندس خدمات مساكن أول وأخصائي شؤون إدارية ومهندس ادارة مشاريع وإداري قواعد بيانات اول وإداري شبكات وامن معلومات واداري أنظمة اول وذلك لتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل المؤسسي.

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضحت السويدي أن مشاركة المؤسسة في المعرض تؤكد التزامها بالخطة الاستراتيجية الشاملة التي أرستها حكومة دبي والهادفة إلى تنمية القدرات البشرية وتأهيل واستيعاب الكوادر والطاقات المواطنة ضمن الجهاز الحكومي بهدف رفع مستوى الأداء وتحقيق الجودة العالية والتميز في تنفيذ برامج المؤسسة.

 

 

وأضافت أن المعرض يعد بيئة مثالية وأداة فاعلة توفر للمواطنين الموهوبين نافذة عريضة للاطلاع على طيف واسع من خيارات التوظيف المتاحة في القطاعات العاملة بالدولة والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء به ..مؤكدة حرص المؤسسة على تمكين أبناء الإمارات وتأهيلهم للإسهام في تقدم وازدهار دولة الإمارات وبما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة عبر إتاحة الفرصة أمامهم للاختيار بين مجموعة من الوظائف الإدارية والتخصصية التي تطرحها المؤسسة خلال مشاركتها بالمعرض.

 

 

وأفادت أن المعرض يشكل حدثا مهما في مسيرة تنمية المجتمع وتفعيل سياسة التوطين وتعزيز فرص العمل المناسبة لكل باحث عنه من ابناء الوطن ضمن استراتيجية دبي 2021.

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