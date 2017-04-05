دبي الذكية تُطلق "وظائف دبي" من منصات التوظيف الرقمية

أزاح مكتب دبي الذكية -الجهة المشرفة على عملية التحول الذكي في دبي- الستار أمس عن منصة (وظائف دبي) التي تمثل الجيل الذكي من منصات التوظيف وإدارة الكفاءات في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مكتب دبي الذكية ودائرة الموارد البشرية وشركة أوراكل وشركة لينكد إن.

وتعتبر (وظائف دبي) إحدى الوسائل المبتكرة التي تطورها مؤسسة حكومة دبي الذكية الذراع التقني لمبادرة دبي الذكية، لتغيير مفهوم التوظيف في دبي من البحث عن وظيفة إلى العثور على مسار مهني مستقبلي.

وستتيح البوابة للباحثين عن عمل من الإمارات، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والعالم الاطلاع على الفرص المهنية المتاحة في الجهات الحكومية في دبي في المرحلة الأولى وفي القطاع الخاص بـدبي لاحقاً. وقد صُممت هذه المنصة المركزية لتوفير آلية ذكية للتعامل مع طلبات التوظيف وتكون أحد الحلول المبتكرة لاستقطاب الكفاءات.

وقالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة:" مثلما ارتقت دبي بالحكومة من إلكترونية إلى ذكية، يُسعدني اليوم أن أطلق منصة (وظائف دبي) التي تمثل الجيل الذكي من منصات التوظيف الرقمية لحكومة دبي، ونهدف عبرها إلى الارتقاء بمفهوم التوظيف إلى مفهوم تمكين سكان دبي من إيجاد الفرص التي تتيح لهم بناء مستقبلهم المهني من جهة وتتيح لمؤسسات حكومة دبي استقطاب أفضل الخبرات من جهة أخرى".

وأضافت:" منصة وظائف دبي جزء من التحول الحكومي المطلوب في آلية عمل استقطاب الكفاءات وإدارة الموارد البشرية في دبي لتمكين سكان دبي من مستقبل مهني أفضل، وتمكين المؤسسات الحكومية بشكل خاص والقطاع الخاص بشكل عام من القيام بدورهم في تحقيق مبادرة دبي 10X فتكون لدينا منصة تلبي احتياجات ما يتوقعه العالم خلال عشر سنوات من الآن.

والأهم أن نسهم من خلال التجربة المتكاملة 360 التي تتيحها منصة وظائف دبي برفد السوق بالكفاءات والأدوات التي تتناسب ومع متطلبات تحقيق مئوية الإمارات 2071، لتكون منصة وظائف دبي مساهمة على طريق تحقيق الممكنات التي ذكرها صاحب السمو بمقولته:" «أجيال المستقبل ستحتاج ممكّنات نضعها من اليوم، وأسساً نرفعها من الآن، وبيئة للنمو لابد من التفكير فيها من هذه اللحظة»".

وقال علي مطر، رئيس حلول المواهب في "لينكدإن" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة: "نفتخر باختيار حكومة دبي لنا لنكون الشبكة المهنية الحصرية لنشر الوظائف الحكومية المتوفرة في دبي من موقع "وظائف دبي"، ونهدف من خلال هذا التعاون إلى توفير الدعم اللازم للمؤسسات الحكومية للوصول إلى أفضل المواهب عبر لينكدإن والتي تعتبر أكبر شبكة مهنية في العالم."

وقال عبد الرحمن الذهيبان، نائب رئيس أول للتكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أوراكل: "من دواعي فخرنا أن نتعاون مع مكتب دبي الذكية في إطلاق منصة "وظائف دبي" الجديدة المستندة على حلول أوراكل للتوظيف - " Oracle Talent Acquisition solution، في الوقت الذي تشهد فيه دبي نمواً متسارعاً كوجهة مفضلة ومقصودة من قبل نخبة المواهب المهنية من جميع أنحاء العالم، وستتيح منصة وظائف دبي للكفاءات المهنية فرصة مواتية لاستكشاف الفرص الوظيفية المختلفة".

وخلص عبد الرحمن إلى القول: "هناك العديد من كبرى الشركات القيادية حول العالم التي تستخدم حلول أوراكل للتوظيف - Oracle Talent Acquisition solution، بهدف تكوين تصورات استراتيجية حول المواهب المتاحة من خلال نظرة فردية شاملة على الكفاءات المهنية عبر جميع القطاعات. وبالتالي، فإن هذا الحل سيساعد دبي الذكية في سهولة الحصول على مصادر الكوادر البشرية وتوظيف أكفأ المواهب المهنية وصقلها والاحتفاظ بها من خلال أداة إدارة المواهب القائمة على المشاركة والتواصل الاجتماعي والمتميزة بوفرة بياناتها الغنية".

جدير بالذكر أن "وظائف دبي" تعد منصة التوظيف الأولى التي تعتمد اللغة العربية في التقديم على الوظائف.

كما أن المنصة تتيح مجموعة من المزايا للباحثين عن الوظائف كسهولة التسجيل وتزكية أحد أفراد العائلة أو صديق أو ترشيحه لوظيفة مناسبة من خلال رابط لينكد إن، كما يمكنه مشاركة الوظيفة المختارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إمكانية إجراء مقابلات عن طريق الفيديو في أي وقت وفي أي مكان باستخدام الأجهزة الذكية.

إلى جانب ذلك فإنها تتيح مزايا أخرى لأصحاب العمل كوجود سجل من المرشحين المؤهلين، وحضور إلكتروني فعال لجهة العمل، وسهولة وأتمتة كل إجراءات الاستقدام والتوظيف المتبعة وبتكلفة أقل. والمشاركة في إطلاق ومتابعة برامج التوطين. ومعارض التوظيف وحملات الاستقدام الإلكترونية على الإنترنت، والربط مع الجامعات والمنشآت التعليمية والتدريبية من أجل إتاحة فرص للتدريب أو التطوع، وتجاوز مراحل الاستقدام والتوجيه الوظيفي للموظفين الجدد. وغيرها الكثير من المزايا التي تعود بالنفع على الطرفين.