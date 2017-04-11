1431 مواطناً باحثاً عن فرصة عمل في معرض الإمارات

شهد معرض الإمارات للوظائف إقبالاً لافتا من المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص عمل عبر منصة حكومة دبي الموحدة التي شاركت فيها 29 دائرة من دوائر حكومة دبي في الوقت الذي تم توفير نحو 600 شاغر فقط أي ما نسبته 50% من طالبي الوظائف وعددهم 1431 شابا وشابة.

ووفق صحيفة الإتحاد، شهدت قاعات منصة حكومة دبي الموحدة العديد من مقابلات العمل لعدد من الشباب والشابات الذين تقدموا للشواغر المتاحة التي توفرها دوائر حكومة دبي فيما كان الإقبال على شرطة دبي منقطع النظير، حيث وفرت القيادة العامة لشرطة دبي 146 وظيفة، بينها 120 لضباط الصف والأفراد، و20 وظيفة تخصصية لضباط في تخصصات دقيقة مهمة للعمل الشرطي كالذكاء الصناعي والحوسبة الحيوية، والأدلة الجنائية التخصصية، بالإضافة إلى الرياضيات التطبيقية والإحصاء، والكيمياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، وتحليل قنوات التواصل الاجتماعي، والحماية الإلكترونية "التشفير"، مانحين الأولوية لأبناء الشهداء في التوظيف ولمن أنهوا الخدمة الوطنية والاحتياطية، إضافة إلى 6 وظائف إلى ذوي الإعاقة ضمن الوظائف المدنية، بحسب العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي.

وزار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم المنصة الموحدة لحكومة دبي، معرض الإمارات للوظائف في دورته السابعة عشرة، حيث قدم له مسؤولو دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، شرحاً عن خطة الدائرة لتوطين الوظائف في دوائر حكومة دبي، ونوعية الوظائف المقدمة لمختلف الشرائح، واستقطاب الكفاءات المواطنة.

وشهدت المنصة الموحدة لحكومة دبي كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتوفير خدمات تقييم الكفاءات والمهارات السلوكية لموظفي المؤسسة والمرشحين للعمل فيها.

ووقع الاتفاقية كل من سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعيسى عبد الله بن نتوف المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع العمليات بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وبموجب المذكرة، تقوم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بإجراء تقييم الكفاءات والمهارات السلوكية لموظفي المؤسسة والعاملين لديها وكذلك للمرشحين للتعين لديها، إذ تقوم المؤسسة بمجموعة من الإجراءات والاختبارات التي تبيّن ما يمتلكه المشارك من مهارات وكفاءات سلوكية وفقا للغاية المستهدفة من قبل المؤسسة.

كما شهدت منصة حكومة دبي الموحدة في معرض الإمارات للوظائف حزمة من الفعاليات والأنشطة التي قدمتها مختلف دوائر حكومة دبي لتوعية وتثقيف الجمهور، حيث قدمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عرضاً حيا لكيفية إنعاش القلب ومحاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية.

أما مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فقدمت عرضاً حول مميزات العمل في المؤسسة التي تجعل منها خياراً للمواطنين للعمل فيها، وورشة حكومة دبي التي قدمت عرضاً عن مهام ودور الورشة.

يشار إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الشريك الحكومي الاستراتيجي لمعرض الإمارات للوظائف للعام الثامن على التوالي، وتأتي مشاركة دوائر حكومة دبي هذا العام تحت شعار "خيرنا لبلادنا" تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عام 2017 عام الخير في الإمارات.