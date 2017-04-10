2000 فرصة يوفرها معرض الإمارات للوظائف بحسب الإحصاءات

قُدِّر عدد الوظائف التي تقدمها 100 مؤسسة حكومية وخاصة في معرض الإمارات للوظائف في نسخته السابعة عشرة بأكثر من 2000 وظيفة وبرنامج تدريبي للزوار، وذلك بحسب إحصاءات المنظمين للمعرض في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستحوذ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية على 70% من المنصات في المعرض، وتوفر دوائر حكومة دبي عبر منصاتها نحو 600 شاغر مقدمة من 31 جهة حكومية، وزعت بنسب متفاوتة على حملة الدبلوم والشهادات الثانوية وما قبل الثانوية، وحصل حاملو الشهادات الجامعية وما فوق على الحصة الأكبر بـ500 وظيفة، بحسب ما ذكرته صحيفة "البيان".

بينما قدم القطاع الخاص وظائف لجميع المستويات التعليمية وحديثي التخرج، إضافة إلى توفير خيارات العمل الجزئي للطلبة الراغبين في الالتحاق بالوظيفة واستكمال دراستهم الجامعية وفق ساعات عمل محددة تتناسب مع طبيعة المرحلة الدراسية وفي التخصصات التي يدرسونها لصقل خبراتهم العملية.

وطغت وظائف القطاع المصرفي والهندسي والإداري والتجاري على التخصصات المعروضة بحسب جولة قامت بها «البيان» على المنصات العارضة، فيما طرحت بعض المؤسسات وظائف جديدة منها موظف خدمة بعد البيع، وهي تعنى بمتابعة العملاء لمعرفة ردة فعلهم عن تقديم الخدمة، وذلك بعد الإحصاءات التي أثبتت أن 70% من المستهلكين في الدولة ناطقون باللغة العربية، ويفضلون التحدث من قبل أشخاص ناطقين باللغة نفسها.

واتضح من خلال الجولة أن أكثر من 90% من الوظائف التي قدمتها بعض المؤسسات هي مخصصة لحملة الشهادة الجامعية ومن هم أعلى من ذلك، كما أبدت بعض المؤسسات تساهلاً في شرط الخبرة المسبقة للعمل بخلاف السنوات السابقة التي كان فيها الشرط الأساسي للالتحاق بالوظيفة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلا أنه في الدورة الحالية استعاضت أغلب المؤسسات بالدورات والبرامج التدريبية وتأهيل الموظفين حديثي التخرج، والاستفادة من المعلومات والدروس النظرية التي يمتلكونها لتوجيهها نحو الجانب العملي الذي يحقق أهداف المؤسسة.

وشهد اليوم الأول توظيف عدد من الباحثين عن عمل وإجراء المقابلات الفورية للعشرات منهم في مختلف منصات المعرض، وهو ما ترك انطباعاً جدياً لدى الزوار عن رغبة المؤسسات في توفير وظائف مناسبة للباحثين عن عمل.

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