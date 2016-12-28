دبي: أبل تعلن عن وظائف جديدة فهل اقترب افتتاح متجرها في دبي مول؟

أعلنت شركة أبل عدد من الوظائف في التجزئة في دبي، وهناك قرابة 20 وظيفة في شركة أبل في دبي فيما يتوقع أن تفتتح الشركة متجرها في مول دبي. ويحاول أريبيان بزنس الحصول على رد من الشركة حول موعد افتتاح المتجر الجديد وإن كانت الوظائف الجديدة مرتبطة به. (على الرابط)

نشرت أبل على موقعها الإلكتروني عن حاجتها لعدد من الموظفين في مجال التجزئة والمبيعات والدعم الفني ووظائف أخرى متنوعة للعمل في دبي.